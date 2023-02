2. Basketball-Bundesliga Keine Ausreden mehr, nur noch Siege zählen

Und ist inzwischen an den Tigers vorbeigezogen, auch mit unfreiwilliger Hilfe des Herner TC II, der am vergangenen Wochenende beim 57:72 gegen Braunschweig im Gegensatz zur kurz zuvor mit 77:62 gewonnenen Partie gegen Neuss weitestgehend ohne sein auch in der 1. Liga erprobtes Personal auflief. Ist nicht zu ändern, was Kendall zurück zu seiner Forderung bringt. „Es geht jetzt darum, so viele Punkte einzusammeln wie möglich.“ Im Idealfall genug, um noch das bereits sechs Zähler entfernte rettende Ufer zu erreichen. Aber extrem wichtig könnte auch sein, die richtigen Spiele zu gewinnen, also die Duelle mit Kontrahenten, die mit den Tigers in die Abstiegsrunde rutschen könnten. Braunschweig gehört dazu, aber auch Marburg und Lichterfelde. Da nur die Punkte aus diesen Spielen mitgenommen werden, könnten Siege gegen diese Teams am Ende Gold wert sein. Die TG hatte in der Hinrunde nicht nur Braunschweig, sondern auch Marburg (60:49) und Lichterfelde (73:68) bezwungen.