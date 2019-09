Basketball : TG Neuss Tigers sind bereit für den Härtetest im Pokal

Neuss Das letzte Testspiel gegen dezimierten Gast aus Weiterstadt endet mit einem 90:43-Erfolg.

„Wesentlich höher“, davon ist der 55-Jährige überzeugt, „dürften die Trauben am Samstag hängen.“ Dann geht es in der zweiten Runde des DBBL-Pokal nämlich zum Ligarivalen BG Avides Hurricanes in die Große Halle am Vareler Weg nach Scheeßel (Anpfiff 18.30 Uhr). Ein Kontrahent, der die Tigers in der vergangenen Saison auf dem Weg ins Play-off-Halbfinale zweimal geschlagen hatte. Obwohl er das Team aus Niedersachsen auch aufgrund des Heimvorteils als Favorit bezeichnet, gibt sich Bruhnke „vorsichtig optimistisch, denn wir sind auf einem guten Weg.“ Er erwartet einen gegenüber dem Vorjahr nur leicht veränderten Gegner. Neu sei im Grunde genommen nur die kanadische Centerin Rebecca Nash.