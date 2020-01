Basketball : Tigers sehen sich diesmal nicht als Favoriten

Keine gute Erinnerung: Das Duell im Aufbau mit der Neusserin Briana Williams war im Hinspiel klar an die junge Opladenerin Lea Wolff gegangen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Im Rheinischen Derby in Opladen spielt der Basketball-Zweitligist aus Neuss am Sonntag auch gegen das schlechte Gefühl vom Hinspiel.

Niederlagen gehören in jedem Sport selbstverständlich zum Geschäft, sofern man nicht Mitglied der Harlem Globetrotters, die in den vergangenen fünf Jahrzehnten auf ihren Trips durch 122 Länder sicher 99 Prozent ihrer mehr als 22.000 Spiele gewonnen haben, ist. Manche sind schnell vergessen, einige geistern dagegen noch für Monate als düstere Erinnerung durch den Kopf. Dazu gehört für die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss ganz ohne Zweifel die 68:76-Heimniederlage am 9. November gegen BBZ Opladen. „Das war insgesamt nicht eines unserer Ruhmesblätter“, bestätigt Trainer John F. Bruhnke.

Obwohl die Tigers, die in Leonie Prudent, Carlotta Ellenrieder, Britta Worms, Jill Stratton und Rückkehrerin Briana Williams gleich fünf auch schon beim Gegner beschäftigte Spielerinnen im Kader haben, in diesem Match noch Ende des dritten Viertels mit 57:46 (29.) vorne lagen, verloren sie das Derby nach einem kollektiven Blackout im Schlussdurchgang (10:24) am Ende noch. Und Bruhnke gewann den Eindruck, „dass dieses Spiel für Opladen wichtiger war als für uns.“ Festzumachen an der Leistung der auch mal erfolgreich in Neuss tätigen Sarah Stock, die mit 14 Punkten ihren Saisonschnitt (4,7) weit übertraf. Sahen sich die Tigers im Hinspiel noch in der Favoritenrolle, so beansprucht Bruhnke am Sonntag (16.30 Uhr, Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Leverkusen-Lützenkirchen) den Part des Außenseiters für seine Schützlinge. „Wir fahren da nicht als Favoriten hin.“

Info Junior Tigers brauchen Sieg beim Tabellenführer Der Gegner Nach fünf Siegen in Folge sind die Basketballerinnen der Junior Panthers Osnabrück bereits für das DM-Achtelfinale der U18-Bundesliga qualifiziert. Die Lage Die TG Neuss Junior Tigers benötigen dagegen trotz des 63:56-Erfolges im Hinspiel jeden Punkt, um in der Gruppe Nordwest noch auf einen Play-off-Platz zu springen. Das Spiel Sonntag, 12.30 Uhr, OSC-Halle in Osnabrück