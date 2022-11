Basketball : Tigers feiern gegen Marburg zweiten Sieg hintereinander 

Neuss Zu ungewohnter Anpfiffzeit bezwingt der Basketball-Zweitligist aus Neuss am Totensonntag die Young Dolphins Marburg vor heimischer Kulisse mit 60:49.

Basketball-Zweitligist TG Neuss ist zurück in der Spur, ließ am Sonntagabend auf den 73:68-Sieg in Lichterfelde einen ebenso wichtigen 60:49-Heimsieg über die Young Dolphins Marburg folgen. Bei den Tigers war neben Inga Krings überraschend auch Megan Swords in den aktiven Kader zurückgekehrt, die US-Centerin blieb aber auf der Bank. Die Startformation bildeten Brooklynn McAlear-Fanus, Iva Banozic, Kim Franze, Linda Brückner und Ana Behnke. Die Gäste kamen mit Lena Dziuba, Flora Lukow und Jasmin Weyell, die am Abend zuvor im deutschen Oberhaus mit dem BC Marburg als Gast des Herner TC einen 70:52-Sieg gefeiert hatten.