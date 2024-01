2. Basketball-Bundesliga Tigers müssen gegen Lichterfelde ans Limit gehen

So ein bisschen verrückt ist das schon: Noch vor anderthalb Monaten, die personell extrem gebeutelten Tigers hatten gerade beim Spitzenreiter in Rotenburg mit 55:88 verloren, benötigten die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss am Tabellenende ein Fernglas, um den TuS Lichterfelde auf Platz drei auszumachen. Doch inzwischen trennt die beiden Teams, die am Samstag (17.30 Uhr) in der Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße aufeinandertreffen, nur noch ein Sieg. Während nämlich die Schützlinge von Trainer Björn Weber seit dem siebten Spieltag, an dem sie mit dem 55:45-Erfolg über Eintracht Braunschweig eine schwarze Serie von fünf Niederlage in Folge beendeten, immerhin vier von sechs Partien gewonnen haben, geht bei den Berlinerinnen gar nichts mehr: Das Sportjahr 2023 schlossen sie mit einer 58:66-Niederlage beim Neuling Talents BonnRhöndorf ab und auch das Rückspiel zum Rückrundenauftakt am 6. Januar ging mit 54:62 verloren. Im Anschluss setzte es weitere Pleiten beim Kellerkind Metropol Ladies Herne/Recklinghausen (53:57) und vor Wochenfrist vor heimischem Publikum gegen Braunschweig (47:74).