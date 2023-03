2. Basketball-Bundesliga Tigers stehen als Team zusammen

Um die schwarze Serie zu durchbrechen, könnten indes selbst mit harter Arbeit nicht zu bewerkstelligende Dinge nötig sein. Weber macht es kurz: „Wir brauchen jetzt einfach auch mal ein bisschen Glück.“ Genau das fehlte seinen Schützlingen zum Beispiel am vergangenen Samstag in Marburg, wo die unterm Korb unverzichtbare LaShayla Wright schmerzlich vermisst wurde. Ohne die US-Amerikanerin ging das im Kampf um den Klassenverbleib so eminent wichtige Duell am Ende noch deutlich mit 67:87 verloren. Die mit 20,7 Punkten und elf Rebounds im Schnitt beste Tigerin hatte sich am Tag vor der Partie krank abgemeldet. Damit befand sie sich in dieser für den Liga-Dino so bitteren Spielzeit in bester Gesellschaft: Keine einzige Neusserin hat alle 18 Spiele absolviert. Spitze in dieser Kategorie sind Iva Banozic mit 17 und Kim Franze mit 16 Einsätzen, doch nur, weil sie auch mit Verletzungen aufgelaufen waren.