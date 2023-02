2. Basketball-Bundesliga Tigers glauben noch an ihre Chance im Abstiegskampf

Das wäre gut, ist seine nun ehemalige Truppe nach acht Niederlagen in Folge doch ganz ans Tabellenende gerutscht. Eine weitere Schlappe am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) im Kellerduell mit den gastgebenden Young Dolphins Marburg würde sogar den direkten Abstieg um einiges wahrscheinlicher machen. Das sieht Abteilungsleiterin Angela Krings, die in Marburg neben dem vom Co- zum Cheftrainer aufgerückten Björn Weber sitzen wird, weil der für diese Rolle eigentlich vorgesehene Dragan Ciric (Junior Tigers) daheim unabkömmlich ist, freilich nicht so. Obwohl der Rückstand auf einen zur Teilnahme an der Abstiegsrunde berechtigenden Tabellenplatz dann auf vier Punkte anwachsen würde, mag die erfahrene Funktionärin nicht von einem Endspiel sprechen. „Wenn wenn wir verlieren, sind es immer noch vier Spiele, in denen acht Punkte vergeben werden. Und mit Corona und Grippewelle ist die Liga ein Lotterie-Spiel. Wer hätte denn schon damit gerechnet, dass Chemnitz in Marburg verliert.“