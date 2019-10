Basketball : TG Neuss Tigers fehlt gegen Grünberg noch die Konstanz

Neuss Im zweiten Saisonspiel setzt es die erste Niederlage der Saison.

Gegen aggressiv zu Werke gehende Gäste sei seine Mannschaft in Hälfte eins physisch nicht so aufgetreten, wie sie das hätte tun müssen, bemängelte der Coach. „Wir waren viel zu lieb.“ Das änderte sich im dritten Viertel, in dem sich die Tigers mit einem 10:0-Lauf bis auf 38:40 (24.) heranarbeiteten. Und sie machten weiter, lagen zum Start des Schlussabschnitts sogar mit 54:46 vorne. „Dass wir Grünberg dann wieder stark gemacht haben“, gefiel Bruhnke gar nicht. Der schöne Vorsprung schmolz dahin (56:54/33.) und nach einer Serie von 0:8 Punkten gerieten die Neusserinnen wieder mit 56:62 ins Hintertreffen. Aber in der letzten Spielminute lagen sie nach vier verwandelten Freiwürfen von Briana Williams noch zweimal – mit 63:62 und 65:63 vorne –, ehe ein Ballverlust beim Spielstand von 65:65 Grünberg an der Freiwurflinie (Hegele 2/1) das 66:65 ermöglichte. Der letzte Angriff mit noch zehn Sekunden auf der Spieluhr endete mit einem vergebenen Not-Dreier von Briana Williams – sehr zum Verdruss des Trainers: „Da ist eine der Damen trotz Auszeit aus dem angesagten Spielzug ausgestiegen.“