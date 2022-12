Basketball Ein dicker Hals und viele Sorgen

Am Samstag um 9 Uhr machen sich die Basketballerinnen der TG Neuss auf die knapp sechsstündige Busfahrt über rund 550 Autobahnkilometer in die Sporthalle am Schloßteich, wo um 19 Uhr die Zweitliga-Partie bei den ChemCats Chemnitz beginnen soll. Und genau das ist das Problem: Ursprünglich war der Anpfiff nämlich schon für 16 Uhr geplant, doch aufgrund „eines Problems mit der Spielhalle“ bat der ehemalige Erstligist aus dem Freistaat Sachsen darum, das Match um drei Stunden nach hinten zu verlegen. Weil die Tigers auf eine womöglich von Eis und Schnee begleitete Heimreise bis tief in die Nacht verständlicherweise wenig Lust verspürten, lehnten sie ab. Schließlich gab die von den Gastgeberinnen eingeschaltete Liga dem Ansinnen der ChemCats am Montag nach, was TG-Trainer Rufin Kendall not amused zur Kenntnis nahm, aber „lieber unkommentiert“ lassen wollte. „Ich hätte mir da von allen Seiten eine größere Transparenz gewünscht.“