Tischtennis TG Neuss steht vor schwerer Aufgabe beim TTC Waldniel

In der NRW-Liga wartet der TTC BW Grevenbroich nach zwei Spielen noch auf die ersten Punkte. Am Samstag soll sich das im Heimspiel gegen den TuS Wickrath ändern. „Für uns ist das Spiel wichtig, um nicht schon früh ein wenig den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren. In der letzten Saison konnten wir beide Spiele gewinnen, dennoch ist Wickrath durch den Neuzugang von Jakub Wlizlo nominell favorisiert, so dass wir uns im Vergleich zum Brühl-Spiel deutlich steigern müssen. Entscheidend wird sein, ob René Holz und ich in der Mitte punkten können. In den anderen Paarkreuzen sehe ich uns mindestens gleichwertig“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl. Die Wickrather stehen mit 3:7 Punkten ebenfalls im unteren Teil der Tabelle.