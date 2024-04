Tischtre Die TG Neuss steht vor dem letzten Heimspiel der Saison

„Wir wollen noch einmal alles geben und nicht in den Abstiegskampf eingreifen. Zudem können wir auch noch ein wenig nach oben gucken. Mit einem Sieg würde es am letzten Spieltag in Dortmund sogar noch ein Endspiel um Platz zwei geben“, so Heiße, der die Kölner in Topbesetzung allerdings zu den stärksten Teams der Liga zählt. Das FC-Team braucht dringend einen Sieg, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. „Wir haben zuletzt Selbstvertrauen getankt und wollen im letzten Heimspiel der Saison noch einmal punkten.“