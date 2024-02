Tischtennis-Regionalliga TG Neuss setzt sich mit Heimsieg vom Tabellenkeller ab

Gegen die Hessen erwischten die Neusser einen guten Start. Tom Heiße und Marc Rode setzten sich in vier Sätzen gegen Alexey Tronin und Andrej Bondarev durch. Julian Röttgen spielte zusammen mit Ran Wei, der für Markus Knoben einsprang. Das nicht eingespielte TG-Duo behauptete sich im Entscheidungssatz gegen Timo Freund und Felix Schubert mit 11:6. Es blieb spannend. Auch Tom Heiße musste in seinem ersten Einzel über die volle Distanz. Nach einem 1:2-Satzrückstand drehte er die Partie gegen Alexey Tronin noch und gewann die folgenden Durchgänge mit 11:9 und 11:7. Den einzigen Gegenzähler der Partie ließ Marc Rode zu, der im Spitzenpaarkreuz den Vorzug vor Jochen Lang erhielt. Er verlor gegen den Fehlheimer Spitzenmann Timo Freund in vier Sätzen. Danach lief es wie am Schnürchen. Es folgten sechs Siege hintereinander. Julian Röttgen und Ran Wei holten im unteren Paarkreuz zusammen vier Siege gegen Felix Schubert und Andrej Bondarev. Dabei kämpfte sich Röttgen im zweiten Einzel gegen Bondarev nach einem 0:2-Satzrückstand zurück ins Spiel. Ran Wei bewies bei seinen beiden Siegen erneut, dass man jederzeit auf ihn zählen kann. Tom Heiße (3:1 gegen Freund) und Marc Rode (3:0 gegen Tronin) machten den Sieg perfekt.