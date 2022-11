Aus den Vereinen TG Neuss schließt das Jahr ab und blickt nach vorne

Eine Hauptrolle spielten dabei die Erweiterungen, Neu- und Umbauten am bestehenden Sportzentrum an der Schorlemerstraße und der damit verbundene Zeitplan. Dazu lud Geschäftsführer Klaus Ehren zu einem virtuellen Rundgang ein. „Der Neubau und die Sanierung der alten Halle werden Auswirkungen auch auf den Sportbetrieb haben“, räumte Meyen ein, versicherte aber: „Die Geschäftsstelle arbeitet bereits an Lösungen.“