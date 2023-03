Tischtennis-Regionalliga TG Neuss spielt beim ASV Süchteln souverän auf

„Insgesamt eine gute Mannschaftsleistung von uns. Es war aber auch ein Pflichtsieg, da die Süchtelner stark ersatzgeschwächt angetreten sind“, sagte TG-Kapitän Tom Heiße. Bei den Gastgebern fehlten in Daniel Halcour, Axel Fischer und Oliver Bovians drei Leistungsträger. In den Doppeln verlief die Partie noch ausgeglichen. Während Tom Heiße und Marc Rode ihr Doppel gegen Balazs Hutter und Andreas Küppers souverän in drei Sätzen gewannen, mussten sich Julian Röttgen und Markus Knoben in drei Sätzen gegen Jonathan Thimon und Toni-Ivano Ramljak geschlagen geben. Danach dominierten die Neusser die Partie. Im Spitzenpaarkreuz setzten sich Marc Rode (3:1 gegen Thimon) und Tom Heiße (3:2 gegen den Ex-Neusser Hutter) durch, und im unteren Paarkreuz legten dann Markus Knoben (3:1 gegen Ramljak) und Julian Röttgen mit einem glatten 3:0-Erfolg gegen Küppers nach. „Beim Stand von 5:1 hat man schon gemerkt, dass die Luft ein wenig raus war“, so Heiße, der dann seine Partie gegen Jonathan Thimon mit 1:3-Sätzen verlor. „Das Spiel lasse ich ein wenig liegen. Aber das zieht sich bei mir jetzt schon ein bisschen durch die ganze Rückrunde.“ Marc Rode holte im Anschluss gegen Hutter (3:2) seinen zweiten Sieg, bevor Julian Röttgen (3:0 gegen Ramjlak) und Markus Knoben (3:0 gegen Küppers) den deutlichen Gesamtsieg sicherten.