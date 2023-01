Tischtennis-Regionalliga TG Ness rückt erst mal auf den zweiten Tabellenplatz

„Es war ganz wichtig, dass wir dieses Spiel mit der bestmöglichen Aufstellung angegangen sind“, sagte TG-Kapitän Tom Heiße. Durch den Ausfall von Julian Röttgen hatte Marc Rode zugesagt, der normalerweise nur zum Einsatz kommt, wenn Jochen Lang nicht mitspielt. Wie notwendig es war, dass sowohl Lang im Spitzenpaarkreuz als auch Rode, der dadurch unten spielen durfte, mit dabei waren, zeigte sich in den Ergebnissen. Zusammen waren beide an fünf der sechs Neusser Zähler beteiligt. Jochen Lang glänzte mit zwei Einzelsiegen gegen Topmann Thorsten Mähner (3:1) und die Obertshausener Nummer zwei Philipp Hoffmann (3:0). Marc Rode blieb komplett ungeschlagen. Zunächst siegte er im Doppel an der Seite von Tom Heiße in drei Sätzen gegen Omar Allam und Thomas Hartmann. Im Einzel an Position drei gewann er zunächst in einer engen Partie im fünften Satz mit 11:8 gegen Thomas Hartmann, setzte sich auch in seiner zweiten Partie gegen Omar Allam in vier Sätzen durch und brachte sein Team mit 5:4 in Führung. Markus Knoben, der in seinem ersten Einzel gegen Allam im fünften Satz den Kürzeren zog, sorgte im Anschluss mit seinem 3:0-Erfog gegen Hartmann für den 6:4-Endstand.