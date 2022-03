Tischtennis : Eine Galavorstellung der TG Neuss

Rhein-Kreis In der Regionalliga gab‘s einen klaren Heimsieg für die Neussser gegen Süchteln, Platz zwei ist in Reichweite. Dagegen gab‘s für den Oberligisten DJK Holzbüttgen einen Dämpfer.

Die TG Neuss kommt zum Schlussspurt in der Tischtennis-Regionalliga noch einmal richtig gut in Fahrt. Im Heimspiel gegen ASV Süchteln gelang den Quirinusstädtern eine Gala-Vorstellung. Beim 8:2-Sieg lief sehr viel rund: „Das war eine mega-gute Leistung von uns, mit überragenden Einzelleistungen von uns“, sagte TG-Kapitän Tom Heiße. Damit können die Neusser jetzt aus eigener Kraft noch den zweiten Platz in der Tabelle erreichen.

Besonders das Spitzenpaarkreuz der TG überzeugte auf ganzer Linie. Tom Heiße und Jochen Lang gewannen zunächst das Eingangsdoppel gegen Daniel Halcour und Matas Skucas in vier Sätzen. Im Einzel erspielte das TG-Duo dann gegen die beiden Süchtelner Spitzenspieler eine 4:0-Bilanz. Tom Heiße gewann gegen seinen Ex-Verein sowohl gegen Skucas als auch gegen Halcour in vier Sätzen. Jochen Lang machte es nach seinem 3:1-Auftaktsieg gegen Halcour im zweiten Einzel gegen Skucas spannend. Nach 2:0-Satzführung kam es noch zum Showdown im Entscheidungssatz, den Lang dann mit 14:12 für sich entschied. Ebenfalls im Einzel unbesiegt blieb Markus Knoben. Er gewann zunächst gegen den früheren Neusser Abwehrspieler Balazs Hutter (3:1) und setzte sich im zweiten Durchgang auch gegen Oliver Bovians in vier Sätzen durch. Julian Röttgen gewann seine erste Partie gegen Bovians (3:1) und hatte dann im zweiten Einzel die große Chance, das Ergebnis sogar noch höher ausfallen zu lassen. Am Ende unterlag er aber gegen Hutter knapp mit 9:11 im fünften Satz. Den zweiten Punkt gaben Julian Röttgen und Markus Knoben im Doppel (1:3 gegen Hutter/Bovians) ab. „Jetzt kommt es quasi in der kommenden Woche zu einem kleinen Endspiel gegen Dortmund“, sagte Heiße. Der 1. FC Köln II ist als Mitbewerber um Platz zwei aus dem Rennen. Die Kölner traten an diesem Wochenende zweimal nicht an und haben dadurch jetzt schon vier Zähler Rückstand auf das Quartett der TG Neuss.