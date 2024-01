Tischtennis-Regionalliga TG Neuss legt einen Traumstart ins neue Jahr hin

„Das lief natürlich besser, als wir uns alle erhofft hatten. Zwei gewonnene Doppel zu Beginn, dann vier Einzel. Da war die Messe beim Spielstand von 6:0 schon gelesen“, sagte TG-Kapitän Tom Heiße. Dabei spielten die Quirinusstädter einen besonderen Joker aus. Weil sowohl Markus Knoben als auch Julian Röttgen beruflich verhindert waren, wurde kurzerhand Ran Wei ins Team berufen. Der erfahrene frühere chinesische Profispieler, der über viele Jahre ein Punktegarant in der Regionalliga war, hatte eigentlich schon seit längerer Zeit seine Karriere in der Erstvertretung beendet. Gegen Hamm gewann er dennoch zunächst das Doppel an der Seite von Jochen Lang und setzte sich dann auch im Einzel gegen Chris Andersen (3:2) und den Polen Kamil Tomaszuk (3:1) durch. Aber auch bei allen anderen lief es ziemlich gut. Tom Heiße und Marc Rode gewannen ihr Doppel 3:2 gegen Andersen/Tomaszuk. Im Einzel blieben dazu Jochen Lang und Marc Rode ungeschlagen. Lang gewann im Spitzenpaarkreuz gegen den starken Koreaner Jangwon Kim (3:1) und Johann Mahl (3:2). Rode bezwang zunächst Tomaszuk in souveräner Manier ohne Satzverlust. Im zweiten Einzel behielt er dann knapp mit 3:2-Sätzen gegen Andersen die Oberhand.