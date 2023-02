Nachwuchs-Basketball TG Junior Tigers treffen im Derby auf Rhein Bascats

Die Talente aus Neuss bekommen es am Sonntag (Anpfiff 13 Uhr) vor heimischem Publikum in der Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße mit dem Schlusslicht Rhein Bascats Düsseldorf zu tun. Das Hinspiel war eine klare Sache. Der Neuling, entstanden aus einer Kooperation zwischen den Capitol Bascats Düsseldorf und dem Osterrather TV, unterlag den Junior Tigers mit 50:89. Die weiteren Partien der Neusserinnen in der Hauptrunde: 12. Februar (13 Uhr): TG Neuss Junior Tigers - Metropol Girls Recklinghausen (Spitzenreiter); 19. Februar: (13 Uhr): TG Neuss Junior Tigers - Cologne Regio Ladies.