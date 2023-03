Nachwuchs-Basketball Junior Tigers starten in die Play-offs

Hopp oder top! Do or die! Siegen oder fliegen! Wie auch immer. Wenn – egal in welchem Sport – die Play-offs anstehen, geht’s ans Eingemachte. Was vorher war, das zählt nicht mehr. So auch in der Weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL), die mit den Achtelfinalspielen um die Deutsche Meisterschaft unaufhaltsam ihrem Höhepunkt entgegenstrebt.