Basketball : Junior Tigers sind nach zweiten Sieg nun Spitzenreiter

(sit) Das gab es schon lange nicht mehr: Dem 83:61-Erfolg bei den BasketGirls Ruhr zum Auftakt der Saison in der weiblichen U18-Bundesliga (WNBL) fügten die TG Neuss Junior Tigers einen ebenso deutlichen 81:59-Heimsieg (Halbzeit 43:26) über die Talents BonnRhöndorf an und stehen damit auf Tabellenplatz eins der Gruppe Nordwest. Die ohne die unverzichtbaren, aber verletzten Leistungsträgerinnen Alexa Hans und Laura Telke angetretenen Gäste hielten nur bis zur fünften Spielminute (11:11) mit, leisteten sich aber schon im ersten Viertel zehn ihrer am Ende 34 Ballverluste. Die Tigers, angeführt von der mit 26 Punkten, sieben Assists und einer Wurfquote von 50 Prozent (22/11) überragenden Marija Ilic, gewannen die beiden ersten Viertel mit 24:13 und 19:13 lagen schon zur Halbzeitpause komfortabel mit 17 Punkten vorne.