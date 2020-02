Basketball : Junior Tigers sind in der Bundesliga fast schon am Ziel

Junior Tigers sind in der Bundesliga fast schon am Ziel

Neuss Team von Trainer Dragan Ciric startet mit Heimsieg in die Play-downs Nord.

Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die TG Neuss Junior Tigers nicht auch in der nächsten Saison in der weiblichen U18-Bundesliga (WNBL) an den Start gehen sollten. Denn zum Auftakt der Abstiegsrunde Nord schlugen die jungen Basketballerinnen von Trainer Dragan Ciric das Team der Junior-Lions Academy Halle mit 62:55 (Halbzeit 30:40) und benötigen damit nur noch einen Sieg, um auch rechnerisch auf der sicheren Seite zu sein.