Jugend-Basketball Junior Tigers planen den nächsten Coup

Im Bus saß die aufgrund ihrer überragenden Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit als „Rookie of the Year“ mit dem Roland-Geggus-Award ausgezeichnete Marija Ilic. Die seit dem 5. April 16-Jährige hatte mit ihren 40 Punkten gegen München eine Saison gekrönt, „in der sie sich in allen Bereichen super entwickelt hat“, stellte ihr unfassbar stolzer Trainer fest. Sie wird wie Johanna Huppertz, mit der sie am Wochenende beim 3x3-Turnier in Lich im Einsatz ist, der höchsten deutschen Nachwuchsklasse erhalten bleiben. Und das Gefühl sagt Ciric, dass sie das wie ihre Teamkolleginnen weiterhin in Neuss tun wird. Um die Jugendauswahlspielerinnen Ilic und Huppertz sowie Hazal Sulaksu, Zekiye Ayaz, Greta Ohrmann und Mika Zaparaniuk, die für größere Rollen vorgesehen sind, will der Coach wieder ein schlakkräftiges Team aufbauen. „Und ich kann versprechen, dass noch ein paar gute Mädchen kommen werden.“ Darüber hinaus arbeitet er schon jetzt mit Talenten der Jahrgänge 2008 und 2009, um sie in aller Ruhe an die WNBL heranzuführen. Über allem steht nämlich das Ziel, auch wieder Spielerinnen aus den eigenen Reihen für Einsätze im Damenbereich auszubilden.