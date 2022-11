Nachwuchs-Basketball : Junior Tigers auch im Derby souverän 

Neuss Die von Dragan Ciric trainierten U18-Basketballerinnen der Turngemeinde feiern in der Bundesliga den vierten Sieg im vierten Spiel.

(sit) Schon in der starken ersten Hälfte legten die Junior Tigers der TG Neuss in der weiblichen U18-Bundesliga (WNBL) den Grundstein zum sehr deutlichen 89:50-Erfolg (Halbzeit 50:19) im Derby über den noch punktlosen Neuling Rhein Bascats Düsseldorf – der vierte Sieg im vierten Spiel.

Vier erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe im ersten Viertel (21:10) und ein 12:0-Lauf im zweiten Abschnitt (29:9) sorgten schnell für klare Verhältnisse. In den zweiten zehn Minuten gelang dem Lokalrivalen aus dem Spiel heraus nur ein Korb. Nach dem dritten Viertel (19:11) lagen die Gäste mit 69:30 vorne. Im Schlussdurchgang (20:20) ließen es die Junior Tigers dann etwas ruhiger angehen. Zufrieden mit der Leistung seiner Mädels war Trainer Dragan Ciric natürlich trotzdem. Nach längerer Verletzungspause wieder zurück im Team sind Jule Schillings und Mika Zaparaniuk. Ciric: „Somit können wir uns im Training jetzt voll auf das Spitzenspiel am 27. November in Recklinghausen fokussieren.“ Beide Teams sind noch ungeschlagen.