Tischtennis-Regionalliga TG Neuss ist bei Doppelpack in Hessen gefordert

Durch den 9:1-Kantersieg gegen den VfR Fehlheim haben sich die Quirinusstädter am vergangenen Wochenende wieder in der oberen Tabellenhälfte der Tischtennis-Regionalliga festgesetzt. Jetzt ein Auswärts-Doppelpack in Hessen. Dabei steht am Samstag zunächst die schwierige Aufgabe beim Spitzenreiter Eintracht Frankfurt an, am Sonntag geht es dann weiter zum Vorletzten TTC Langen.