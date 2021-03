Sport im Verein soll wieder möglich sein : Der Krise aktiv, konstruktiv und offensiv begegnen

In ihrem Positionspapier fordern 31 Großsportvereine aus NRW ein Sonderprogramm für Investitionen in innovative Outdoorsportangebote. Foto: Young, David

Rhein-Kreis Die TG Neuss hat mit 31 weiteren Großsportvereinen aus Nordrhein-Westfalen ein Positionspapier zu aktuellen Lage der Sportvereine verfasst.

Bereits im November hatte der unabhängig von Landessportbünden und Fachverbänden agierende Freiburger Kreis auf die prekäre Lage im Sport hingewiesen. In seinem Positionspapier sagt er für das Jahr 2021 einen Mitgliederrückgang in den Vereinen von zehn Prozent voraus. Eine Umfrage hat diese erschreckende Zahl bereits für 2020 ergeben: Bei 176 Rückmeldungen konnte eine Differenz von rund zehn Prozent vom 1. Januar 2021 zum 1. Januar 2020 festgestellt werden. Mit Ausnahme von sieben Vereinen hatten alle anderen Einbußen zu verzeichnen, teilweise bis zu 45 Prozent. Januar und Februar sind stets die eintrittsstärksten Monate. Da derzeit jedoch keine Eintritte zu verzeichnen sind, ist mit einiger Sicherheit ein noch viel größerer Mitgliederverlust zu erwarten, der kurz- und mittelfristig nicht auszugleichen ist. Dies führt zu wesentlich geringeren Einnahmen, bei gleichbleibenden bzw. teilweise steigenden Ausgaben, u.a. bedingt durch die Hygienemaßnahmen.

Die TG ist indes nicht untätig geblieben, hat zahlreiche Sportkonzepte entwickelt, um so schnell als möglich wieder mit ihrem kompletten, umfangreichem Sportangebot starten zu können. Ehren: „So erhoffen wir uns auch eine baldige Rückkehr vieler Mitglieder, die uns in 2020 verlassen haben.“ In Kürze geht die sportliche Stadtrallye an den Start. Und im Mai wollen die Neusser probehalber für drei Wochen kostenlos ein komplettes Outdoor-Fitness-Studio auf dem Gelände der Geschäftsstelle an der Schorlemerstraße auf die Beine stellen.