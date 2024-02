Tischtennis-Regionalliga TG Neuss hat mit Waldniel Rechnung offen

„Unsere Zielsetzung ist ein Punktgewinn, natürlich mit der Hoffnung, vielleicht auch zwei Zähler zu holen“, sagt TG Kapitän Tom Heiße, der aber weiß, dass da ein ganz starker Gegner in die Sporthalle der Comenius Gesamtschule an der Bergheimer Straße kommt: „Das wird ein sehr schweres Spiel. Die haben jetzt einen Ukrainer dabei, Bohdan Sinkevych, der zuvor an Position zwei und jetzt an drei spielt.“ Sinkevych hatte beim knappen 6:4-Erfolg der Waldnieler in der Hinserie noch nicht mitgewirkt. Vor ihm sind noch Ara Karakulak (Vorrunde: 10:8-Bilanz, oben) und Eren Bekir (12:6, unten) aufgestellt, an vier steht Denis Bekir (10:8, unten). Gespannt sein darf man vor allem auf das Topduell zwischen Karakulak und Heiße. Im Hinspiel musste sich der Neusser hauchdünn mit 9:11 im Entscheidungssatz geschlagen geben. Auf Neusser Seite wird dieses Mal Markus Knoben aus beruflichen Gründen fehlen. Dafür sind aber Tom Heiße, Jochen Lang, Marc Rode und Julian Röttgen aus der ersten Riege dabei. „Wir haben jetzt schon zwei Punkte in der Rückrunde in der Rückrunde stehen. Ein weiterer Erfolg wäre da schon klasse. Mit einem Sieg könnten wir sogar an Waldniel vorbeiziehen“, sagt Heiße. Die Waldnieler stehen derzeit mit 11:9 Punkten auf dem vierten Platz. Das TG-Quartett liegt mit ausgeglichenem Konto (10:10) einen Rang dahinter.