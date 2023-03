Tischtennis TG Neuss gegen den Tabellenführer klarer Außenseiter

Darunter war auch ein 7:3-Erfolg gegen Dortmund „Jülich ist im Moment der absolute Topfavorit in der Liga. Sie spielen fast immer komplett, sind noch einmal stärker als in der Hinrunde und wollen, soweit ich weiß, auch aufsteigen“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße. Auf Neusser Seite wird Marc Rode nicht dabei sein. Dafür rückt neben Tom Heiße, Jochen Lang und Julian Röttgen wieder Markus Knoben ins Team. Tom Heiße gibt sich trotz der Außenseiterrolle kämpferisch: „Das wird mit Sicherheit ein sehr schweres Spiel. Aber wir haben noch einiges gut zu machen und ich bin optimistisch, dass wir einen Punkt in Neuss halten können, und wir freuen uns auf das Spiel.“ Das Hinspiel ging deutlich mit 8:3 an die Jülicher, da war Tom Heiße selbst allerdings nicht mit an Bord. Auf Jülicher Seite sticht der niederländische Jugend-Nationalspieler Kas van Oost mit einer 9:1-Bilanz im Spitzenpaarkreuz heraus. Aber auch Dragos Olteanu (5:1), Barry Berben (6:2), Marc Preuss (5:5) und Jonas Hamers (3:3) haben derzeit einen guten Lauf, was die Quirinusstädter auch vor heimischem Publikum eine große Herausforderung stellen dürfte. Die Zuschauer dürfen sich jedenfalls auf attraktive Spiele freuen.