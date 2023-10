Tischtennis-Regionalliga TG Neuss erlebt gegen Süchteln einen bitteren Abend

„Das war bitter, wir hatten uns mehr erhofft. Es lief alles schief, was schief laufen konnte“, sagte Heiße, der vor allem mit seiner eigenen Leistung haderte. „Es begann schon im Doppel. Wir führten 11:1 und 11:7 und hatten alles im Griff, um dann das Spiel nicht über die Ziellinie zu bekommen. Im Einzel war das dann eine desaströse Leistung von mir.“ Heiße unterlag zunächst im Doppel an der Seite von Marc Rode gegen Balázs Hutter und Jan Medina mit 9:11 im Entscheidungssatz und im Anschluss mit 0:3 Sätzen gegen Axel Fischer. Da auch Jochen Lang und Markus Knoben ihr Doppel gegen Jörg Schlichter und Axel Fischer ohne Satzgewinn verloren, lagen die Neusser von Beginn zurück. Einen starken Eindruck hinterließ Jochen Lang bei seinem ersten Einsatz in dieser Saison. Er bezwang sowohl Süchtelns Topspieler Jörg Schlichter (15:13 im Entscheidungssatz) als auch Axel Fischer (3:1). Ebenfalls im Einzel ungeschlagen blieb Marc Rode, der durch den Einsatz von Jochen Lang erstmals an Position drei spielte und sich da sowohl gegen Jan Medina (3:2) als auch gegen Balázs Hutter (3:2) behauptete. Bei den vier Zählern blieb es aber, da sowohl Tom Heiße als auch Markus Knoben komplett leer ausgingen.