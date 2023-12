Tischtennis-Regionalliga TG Neuss empfängt Favorit Borussia Dortmund

Der Druck ist von den Schultern gewichen. Durch zwei Siege gegen zwei direkte Konkurrenten hat sich die TG Neuss in der Tischtennis-Regionalliga etwas Luft zur Abstiegszone verschafft. Der Vorsprung zu den direkten Abstiegsplätzen beträgt fünf Punkte. Es ist auch ganz gut, dass die Quirinusstädter vor dem letzten Hinrundenspiel nicht unbedingt unter Zugzwang stehen. Am Samstag (18.30 Uhr) kommt in Borussia Dortmund nämlich ein Team in die Sporthalle der Comenius Gesamtschule, dem TG-Kapitän Tom Heiße durchaus den Titel zutraut.