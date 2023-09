Tischtennis-Regionalliga TG Neuss bricht nach starkem Start ein

„Ein sehr, sehr unnötiger Punktverlust. Ein 5:5 wäre fair und in Ordnung gewesen“, sagte der enttäuschte TG-Kapitän Tom Heiße. Trotz zum Teil deutlichen Führungen holten er und Marc Rode im oberen Paarkreuz keinen einzigen Zähler. „Es war von uns eine desaströse Leistung. Allen voran von mir“, so Heiße selbstkritisch. Dabei sah es wirklich lange Zeit nach einem gelungenen Abend für die TG aus. Nach den Doppelsiegen von Heiße/Rode (3:1 gegen de Boer/Kunats) und Knoben/Röttgen (3:2 gegen Devarajan/Mahl) nach Abwehr von Matchbällen war die Euphorie groß. Danach verloren sowohl Tom Heiße (gegen Heorhi Kunats) als auch Marc Rode (gegen Michel de Boer) jeweils in vier Sätzen. Allerdings sorgten im Anschluss Julian Röttgen (3:2 gegen Ananth Devarajan) und Markus Knoben (3:1 gegen Johann Mahl) wieder für den alten Zwei-Punkte-Vorsprung. „Das war richtig stark. Julian hat gegen die sehr gute Nummer drei einen Matchball abgewehrt“, lobte Heiße. Danach riss im TG-Team aber komplett der Faden, so dass sich die Gastgeber alle vier weiteren Einzel sichern konnten. Heiße verlor in drei Sätzen gegen de Boer, Marc Rode (1:3 gegen Kunats), Knoben (2:3 gegen Devarajan), so dass die 1:3 Niederlage von Julian Röttgen gegen Johann Mahl bedeutete, dass die Neusser leer ausgingen. Jetzt hat die TG erst einmal wieder eine vierwöchige Pause, bevor am 30. September beim VfR Fehlheim das nächste Auswärtsspiel ansteht.