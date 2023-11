Tischtennis-Regionalliga TG Neuss braucht gegen Langen dringend einen Sieg

In der noch relativ jungen Saison der Tischtennis-Regionalliga sind erst sechs Spieltage absolviert. Die TG Neuss steckt allerdings bereits in einer Situation, die so eigentlich nicht geplant war. Mit 4:8 Punkten stehen die Quirinusstädter unten drin, nur einen Zähler vor den Abstiegsrängen. Drei knappe 4:6-Niederlagen in Folge musste das TG-Sextett zuletzt hinnehmen. Umso wichtiger wird die Heimpartie am Samstag (18.30 Uhr) gegen den TTC Langen.