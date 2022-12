Leichtathletik Die TG Neuss dominiert den Kreis-Cup im Laufen

Gewertet wurde nach Platzierungen und Mindestteilnahme an vier Veranstaltungen, von denen die besten Drei in die Wertung kamen. Zur Auswahl standen der Rosellener Abendlauf (13. Mai), der Neusser Sommernachtslauf (21. Mai), der Grevenbroicher Citylauf (10. Juni), der Korschenbroicher Citylauf (11. September), der Zonser Nachtlauf (23. September) und der Erftlauf (19. November). In der Gesamtabrechnung wurden die drei Endplatzierungen addiert. Besonders erfolgreich waren in der Frauenklasse bis 39 Jahre Flora Feuring und bei den Männer 40 bis 54 Jahre Guesch Hagos von der TG Neuss, die mit der Idealpunktzahl von drei (drei Gesamtsiege) die Cup-Wertung gewannen und damit ein Preisgeld von 250 Euro einstrichen. Bei den Frauen (40 bis 54 Jahre) setzte sich Claudia Schmitz vom LAZ Mönchengladbach mit sechs Punkten vor Heike Kellendonk (18) und Tanja Sander (25, beide TG Neuss) durch. Bei den Frauen 55 und älter gewann Carola Rentergent (TV Refrath) mit 15 Punkten vor Belinda Wilke (18) und Birgit Herrmann (36, beide TG Neuss). Den Sieg bei den Männern bis 39 Jahre feierte Richard Wilke (Aachener TG) mit sechs Punkten vor Christian Neitzel (17, VdS Nievenheim). Bei den Männern 55 und älter war Udo Lang (Funlaufen) mit 100 Punkten am besten, gefolgt von den vereinslosen Hans Ulrich Pietzsch (145) und Axel Röhrkasten (332). In der Mannschaftwertung setzte sich sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die TG Neuss durch.