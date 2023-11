Tischtennis-Regionalliga TG Neuss befreit sich mit Sieg in Köln aus der Abstiegszone

„Wir sind extrem glücklich über den Sieg. Es war das erwartet enge Spiel, dass einmal mehr gezeigt hat, wie unfassbar ausgeglichen die Liga ist“, sagte TG-Kapitän Tom Heiße. So startete auch die Partie in Köln mit Siegen und Niederlagen auf beiden Seiten. Tom Heiße und Jochen Lang verloren ihr Doppel gegen Malessa/Lindner mit 0:3. Genauso deutlich gewannen dafür Marc Rode und Julian Röttgen ihr Doppel gegen Tim Atarov und David Nüchter. Im Spitzenpaarkreuz verlor Jochen Lang in vier Sätzen gegen Topspieler Robin Malessa. Dafür siegte Tom Heiße souverän in drei Sätzen gegen Tim Artarov. Das Wechselspiel mit Sieg und Niederlage ging auch im unteren Paarkreuz zunächst weiter. Während sich Julian Röttgen in fünf Sätzen gegen Tim Lindner geschlagen geben musste, setzte sich Marc Rode mit 11:6 im Entscheidungssatz gegen David Nüchter durch.