Basketball : TG Junior Tigers bleiben trotz Niederlage mutig

Neuss Jetzt wartet ein Endspiel um den letzten Play-off-Platz auf Jana Schnelle & Co.

(sit) Die U18-Basketballerinnen der TG Neuss boten Tabellenführer OSC Junior Panthers einen großen Kampf, unterlagen aber mit 71:77 (Halbzeit 39:35) und stehen nun in der Nachwuchs-Bundesliga (WNBL), Gruppe Nordwest, vor einem Endspiel. Am letzten Spieltag bringt die Junior Tigers am Sonntag (12 Uhr) nur ein Heimsieg über den punktgleichen Tabellenvierten SteelFire 3-2-1 in die Play-offs. In Osnabrück agierten die Gäste bis zum Schluss auf Augenhöhe, vermochten die Panthers, für die Frieda Bühner 30 Punkte und 23 Rebounds auflegte, im letzten Viertel aber nicht mehr abzufangen. Trainer Dragan Ciric geht trotzdem zuversichtlich ins letzte Match: „Die Mannschaft hat bis zur letzten Sekunde gekämpft. Der Heimvorteil spricht für uns.“ Für Neuss spielten: Eicker (10 Punkte), Lukas (16), J. Schnelle (17), L. Schnelle (5), Schott (8), Sy, Oost (5), Vogel, Baseler (2), Kuhlmann, Berner (2), Voß (6). Viertel: 23:16, 12:23, 26:16, 16:16.