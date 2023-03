Tennis Profis, die wissen, wie Bundesliga geht

Die vier Grundpfeiler Pedro Sousa (Portugal), Geoffrey Blancaneaux (Frankreich), Javier Barranco Cosano (Spanien) und Franco Agamenone (Italien) – Spieler, die Zay unbedingt in Neuss halten wollte. „Sie stehen für viel Mentalität und viel Verständnis für Ligaspiele. Sie wissen, wenn du für eine Mannschaft spielst, ist das noch ein anderer Druck.“ Aus diesem Quartett hebt er Barranco Cosano und Blancaneaux noch hervor: „Javier gibt, auch spürbar für die Zuschauer, immer alles. Er weiß, wie und worum es geht. Mit Geoffrey war ich beim Turnier in Koblenz. Wir sind sehr eng. Er hat ein gutes Standing auf der Tour.“



Starkes Trio aus Italien Auch wenn der gute Thomas Fabbiano (33) seine Profi-Karriere beendet hat, wirbt er am Apennin weiter für die deutsche Bundesliga. Er ist dabei so überzeugend, dass sich sein Freund und Trainingspartner Matteo Arnaldi bereits während der noch laufenden Saison für ein Engagement am Rhein entschied. Der 22-Jährige hat sich in der Weltrangliste innerhalb kürzester Zeit von einem Platz um die 250 auf 109 (Februar 2023) verbessert. Mit einer überzeugenden Saison beim Regionalligisten TC Ohligs rückte Matteo Bellucci verstärkt ins Blickfeld der Neusser. Der 21-Jährige kletterte im Ranking zuletzt um mehr als 150 Plätze, tauchte Ende Januar auf Position 142 auf. Giulio Zeppieri (ATP 123) hätte Zay schon vor zwei Jahren gerne unter Vertrag genommen. „Aber er wollte sich nur auf die Turniere konzentrieren.“ Dass es jetzt mit der Verpflichtung der 21-Jährigen geklappt hat, lässt den Neusser Teamchef schwärmen: „Giulio ist ein Riesentalent und als Linkshänder ganz unangenehm zu spielen. Er könnte sogar unsere Nummer 1 werden.“ Im Halbfinale des ATP-Turniers in Umag zwang Zeppieri den Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz in den dritten Satz. Zay: „Wenn er es diese Saison unter die Top 50 schafft, würde mich das nicht wundern. Er ist ein Wahnsinnsspieler!“



Jung und talentiert Harold Mayot (ATP 251) war ein Ass auf der ITF Junior Tour: Der mittlerweile 21 Jahre alte Franzose nahm dort ab 2019 an allen vier Grand-Slam-Turnieren teil. Nach dem Gewinn der Australian Open Anfang 2020 übernahm er Platz eins der Junioren-Weltrangliste.



Ein neuer Anlauf Nach wie vor große Stücke hält Zay auf Alejandro Tabilo (ATP 187). Nach seiner in Wimbledon erlittenen Blessur hatte der Chilene, im Juli 2022 noch die Nummer 64 der Welt, den ganzen Sommer über pausieren müssen. Er bestritt daher keine Partie für Neuss. Beim Indian Wells Masters trifft der 25-Jährige im Achtelfinale auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe.