Fußball-Landesliga : Kleinenbroicher weiter im Aufwind

Als Patrick vorn Hüls gegen Giesenkirchen einen Elfmeter verschoss, sah es zunächst nicht gut aus für die Kleinenbroicher. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Kreis Die Teutonen gewannen in der Fußball-Landesliga gegen die DJK/VfL Giesenkirchen das zweite Heimspiel in Folge. Der SC Kapellen verlor dagegen erneut, das 2:3 bei SW Düsseldorf war bereits die dritte Niederlage hintereinander.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Nach langer Anlaufphase ist der SC Teutonia Kleinenbroich endgültig in der Fußball-Landeliga angekommen. Nach dem überraschenden Heimerfolg gegen den SC Kapellen legten die Kleinenbroicher daheim einen Sieg gegen die DJK/VfL Giesenkirchen nach. Damit ist das Team von Trainer Norbert Müller sogar am ambitionierten SC Kapellen vorbeigezogen, der auswärts gegen SW Düsseldorf bereits die dritte Niederlage in Folge hinnehmen musste.

Teutonia Kleinenbroich - DJK/VfL Giesenkirchen 2:1 (0:1). Kaum trifft Dominik Klouth wieder, fahren die Kleinenbroicher auch wichtige Punkte ein. Nachdem der Stoßstürmer beim Sieg gegen den SC Kapellen seine Flaute beendet hatte, legte er gegen Giesenkirchen ein Doppelpack nach und führte damit sein Team zum zweiten Dreier in Folge. Als es im Derby gegen die Giesenkirchener schon nach einem Unentschieden aussah, versetzte der 26-Jährige seine Mitspieler und die SC-Verantwortlichen in einen Freudentaumel, als er in der dritten Minute der Nachspielzeit im Strafraum richtig stand und eine scharfe Hereingabe von Marius Brunsbach zum Siegtreffer über die Torlinie drückte. „Aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg in Ordnung, aber vor der Pause haben wir viel zu wenig von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Kleinenbroichs Co-Trainer Björn Linevondeberg.

Info Die nächsten Aufgaben für heimischen Teams Kleinenbroich Die Teutonia spielt schon am Freitagabend beim ASV Süchteln (20 Uhr). Kapellen Die Kapellener haben kommendes Wochenende spielfrei. Holzheim Nach einem spielfreien Wochenende trifft Holzheim am kommenden Sonntag daheim auf den FSV Vohwinkel.

In der ersten Spielhälfte agierten die Gastgeber in der Tat ein wenig schläfrig, waren oftmals zu spät am Ball und verloren nach erfolgreicher Balleroberung häufig zu schnell das Spielgerät, so dass sie nach vorne kaum Gefahr entwickeln konnten. Weil sie auch zu tief standen, wirkte Giesenkirchen zunehmend dominanter, blieb aber auch ungefährlich. Richtig gefährlich wurde es auf beiden Seiten nur nach jeweils glasklaren Foulelfmetern. Den ersten bekamen die Gastgeber nach 25 Minuten zugesprochen, als Lee Hangpyo im Strafraum von hinten gefällt wurde. Allerdings scheiterte dann Patrick vorn Hüls vom Elfmeterpunkt am starken Gästekeeper Christoph Pfaffrath. Auf der Gegenseite hatten nach einem langen Ball auf Stanislav Korshchenko SC-Torwart Bendedict Ruckes und Abwehrspieler Ilias Hamdani Abstimmungsprobleme. Mit dem Ergebnis, das Ruckes Pfaffrath über die Klinge springen ließ und Erik Pöhler den fälligen Strafstoß zur Gästeführung sicher verwandelte.

„Nach dem Wechsel haben wir dann früher gestört und mehr für die Offensive getan“, sagte Linevondeberg. Ergebnis war in der 60. Minute das erste Tor von Klouth nach Vorarbeit von Philipp Richter. In der Folge wurde die Partie zunehmend hektischer, so dass es zu vielen Standards kam, bei denen Kleinenbroich laut Linevondeberg mehr Gefahr entwickelte und schon früher in Führung hätte gehen können. So dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe der letztlich entscheidende Treffer fiel.

SW Düsseldorf - SC Kapellen 3:2 (0:0). Für den SC Kapellen läuft es aktuell einfach nicht. Nachdem die Erftstädter nach dem Amtsantritt von Trainer Jörg Ferber das erste Spiel noch mit 6:1 in Unterrath gewonnen hatten, setzte es am Sonntag bereits die dritte Niederlage in Folge. „Die war genauso beknackt wie vorige Woche in Kleinenbroich. Aktuell kommt einfach unheimlich viel zusammen, was nicht passt“. sagte Ferber. Wobei er es nicht als Ausrede verstanden haben will, dass der SCK wegen der Zustände im Jupp-Breuer-Stadion in der laufenden Spielzeit noch kein Heimspiel bestreiten konnte. Denn er weiß, dass neben fehlendem Matchglück aktuell auch jede Menge Unvermögen seiner Schützlinge im Spiel ist.