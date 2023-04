Fußball-Bezirksliga Kleinenbroich arbeitet am Neustart

Der Neuanfang verlangt auch eine neue Trainerbesetzung, wobei der auf eine vereinsinterne Lösung zurückgegriffen wird. Der bisherige A-Jugend-Trainer Dennis Prokopp wird zusammen mit dem aktuell verletzten Spieler Daniel Müller die Mannschaft interimsweise bis zum Sommer übernehmen. Ab der kommenden Saison wird Hans Kneppergers an der Seitenlinie stehen. Aktuell ist er der Trainer der zweiten Mannschaft, Co-Trainer Frederic Hartung folgt ihm. „Wir hatten einige Bewerber. Am Ende haben viele Gründe für diese Entscheidung gesprochen. Das ist die beste Besetzung für den Neuanfang“, erklärt Ullrich Stumpen. Der Verein wird auch in Zukunft immer auf die eigenen Kräfte setzen. Die Jugendarbeit steht an erster Stelle. „Auch in dieser Saison haben viele A-Jugendspieler in der ersten Mannschaft mitgespielt. Wir müssen den Fokus immer auf die Jugend richten. Deshalb können wir aber auch immer nur kurzfristig planen. Wir gehören in die Kreisliga A und dort können wir uns wieder aufbauen“, verkündet Ullrich Stumpen.