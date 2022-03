Fußball-Landesliga : Kleinenbroichs Rückrundenstart ungewiss

Ob Teutonia Kleinenbroich, hier links mit Philipp Richter, am Sonntag spielt, war am Freitag noch unklar. Tom Nilgen (am Ball) empfängt dagegen mit Holzheim den ASV Süchteln. Foto: Stefan Büntig

Rhein-Kreis Teutonias Landesliga-Kicker sind personell weiter arg gebeutelt. Der SC Kapellen und die Holzheimer SG stehen dagegen vor extrem spannenden Aufgaben.

Während der SC Kapellen und die Holzheimer SG schon ihre ersten Landesliga-Auftritte im neuen Jahr (erfolgreich) hinter sich gebracht haben, wollten die Fußballer von Teutonia Kleinenbroich nach ihrem spielfreien Wochenende zum Rückrundenauftakt am Sonntag eigentlich in ihre „Mission Impossible“ beginnen. Doch am Freitag war noch sehr ungewiss, ob das Tabellenschlusslicht beim Tabellenführer MSV Düsseldorf überhaupt antreten wird. Die ohnehin knappe Personallage hat sich durch Corona-Infektionen verschärft.

MSV Düsseldorf (1.) – Teutonia Kleinenbroich (15.). Dass die Lage der Kleinenbroicher vor ihrem offiziellen Rückrundenstart mit 13 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer so aussichtslos ist, liegt zu einem nicht unerheblichen Teil daran, dass sie im ersten Saisonabschnitt mit ihrem ohnehin nicht üppig besetzten Kader von einer personellen Verlegenheit in die andere stolperten und somit keine Konstanz in ihr Mannschaftsgefüge und in der Folge in ihre Leistungen bekamen. Die Hoffnung, dass sich das im neuen Jahr gravierend ändert, hat sich schon während der holprgen Vorbereitung zerschlagen. Nun drohen zwei aktuelle Corona-Fälle im Team, das Fass zum Überlaufen zu bringen. Beim Kranken- und Verletztenstand von Anfang der Woche hatte Norbert Müller geplant, am Sonntag mit zwölf Mann nach Düsseldorf zu fahren, doch dann schlug erneut das Sars-Cov2-Virus in Kleinenbroich zu. Besonders brisant: Ein Spieler, der sich am Freitagmorgen positiv meldete, war am Abend zuvor beim Training und bei einer anschließenden Besprechung in der Kabine dabei gewesen. „Ich habe bei Staffelleiter Thomas Klingen angefragt. Wir bräuchten drei positive Tests, um die Partie offiziell verlegen zu können“, erklärt Norbert Müller. Wobei auch Gespräche mit dem Vorstand laufen, eventuell nicht anzutreten, auch wenn kein dritter positiver Test hinzukommt. Denn es stellte sich auch schwer dar, zwei Spieler aus der Reserve (Kreisliga B) zu bekommen, weil auch dort Personalnot herrscht. „Wir haben uns darauf eingeschworen, dass wir die Saison durchziehen wollen, stehen jetzt aber vor einer schweren Entscheidung, weil wir keine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenbekommen“, erklärt Müller, „ich muss auch darauf achten, dass ich mir mit einem möglichen Debakel beim Tabellenführer nicht die Motivation bei den verbliebenen Spielern kaputtmache.“

Holzheimer SG (5.) – ASV Süchteln (6.). An die Hinrundenbegegnung gegen die Süchtelner wird bei den Holzheimern gerne zurückgedacht. Bei den vor der Saison hoch gehandelten Gastgebern war fast jeder Schuss ein Treffer, so dass mit einem 6:1-Sieg nach der schmerzlichen Saisonauftaktniederlage gegen Vohwinkel eine Art Befreiungsschlag gelang. „Dafür können wir uns jetzt aber überhaupt nichts mehr kaufen“, betont HSG-Coach Hamid Derakhshan, der nach wie vor überzeugt von der enormen Qualität der Süchtelner ist. Trainiert wird das Team vom im Rhein-Kreis von seiner Station in Kapellen auch nicht unbekannten Frank Mitschkowski, der eine interessante Mischung aus erfahrenen und hoch talentierten Spielern in seinem Kader hat. Dass die Hinrunde über weite Strecken nicht nach Wunsch lief, hatte auch mit personellen Problemen zu tun. Inzwischen ist das Team aber auf Kurs, was der 2:0-Derbysieg zum Rückrundenauftakt gegen den als Titelkandidat gehandelten 1. FC Viersen untermauerte. Eine Partie, bei der auch die HSG in Gestalt eines Beobachters zugegen war. „Da kann ich vor Süchteln nur den Hut ziehen, wir sind gewarnt, Mit ihrer erfahrenen Achse und der insgesamt hohen Qualität spielen die Süchtelner einen offensiven und attraktiven Fußball“, sagt Hamid Derakhshan. Nur gut, dass auch die Holzheimer mit dem 2:0-Sieg in Vohwinkel einen gelungenen Punktspielstart ins neue Jahr hingelegt haben. Das hat mit Blick auf die Abstiegszone deutlich Druck aus dem Kassel genommen und bestätigt, dass die HSG in der Winterpause gut gearbeitet hat. Ärgerlich nur, dass Winterzugang Milad Baneshi sich bei seinem ersten Einsatz am Knie verletzte und länger auszufallen droht. Positiv war dagegen, dass die personell nach wie vor gebeutelte Defensive gegen Vohwinkel gut funktionierte.