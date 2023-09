Fußball in Korschenbroich Kleinenbroich holt sich ganz spät den ersten Saisonpunkt

Der SV Schelsen steckt bereits tief im Abstiegskampf, weshalb Neersbroich zwingend einen Sieg holen wollte. Dennoch gingen die Gastgeber durch Nils Muders (28.) in Führung, der Ausgleich fiel jedoch postwendend durch ein Eigentor von David Ringel (29.). Neersbroich startete mit Vollgas in die zweite Hälfte. Felix Koch (49., 51.) und Tim Heymanns (54.) brachten die Sportfreunde in Front. Schelsen kam durch Sebastian Selke (70.) auf 2:4 ran, den Schlussstrich setzte jedoch Neersbroichs Tim Glogau. „Wie wir gewinnen, ist am Ende egal, wir haben eine anstrengende Woche hinter uns und sind froh über die drei Punkte“, resümierte SF-Coach Oliver Glogau.