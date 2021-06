Sarah Voss aus Dormagen : Größere Schwierigkeiten mit Blick auf Tokio ausprobiert

Sarah Voss bricht bald in Richtung Tokio auf. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Dormagen Die Dormagenerin Sarah Voss trat in Gent zu ihrem letztem Test vor den Olympischen Spielen an. Nach einem Trainingslager kann sie noch mal für ein paar Tage in der Heimt Kraft tanken.

Unter normalen Umständen wäre Turnerin Sarah Voss mit Platz 14 in der Einzelwertung des Mehrkampfs bei der vierten Flandern International Team Challenge im belgischen Gent bestimmt nicht zufrieden gewesen. Doch in der olympischen Saison ticken die Uhren nun mal anders. Und so war die bereits für Tokio qualifizierte Dormagenerin hauptsächlich angetreten, um bei ihren Übungen im Vergleich zu den nationalen Qualifikationen in Dortmund und München in Sachen Schwierigkeiten unter Wettkampfbedingungen noch mal zuzulegen.