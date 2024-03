Viele spannende Partien bei Kreismeisterschaften Tenniskreis Neuss vergibt Titel im Nachwuchsbereich

Rhein-Kreis · In der TESPO in Kaarst sowie in der Tennishalle Heiderhof in Grevenbroich wurden in 13 unterschiedlichen Konkurrenzen Gewinner und Gewinnerinnen gesucht.

19.03.2024 , 17:10 Uhr

Die Sieger in der Altersklasse M8: (v.l.) Julian Gaiser, Jonathan Overbeck, Joscha Witte und Oscar Schroers. Foto: Nina Schön

Insgesamt 105 Kinder und Jugendliche nahmen an den in der TESPO in Kaarst sowie in der Tennishalle Heiderhof in Grevenbroich ausgetragenen Jugend-Kreismeisterschaften des Tenniskreises Neuss teil. „Etwas weniger als im Jahr zuvor“, stellte Kreisjugendwartin Nina Schön bedauernd fest. Spiele gab es in 13 unterschiedlichen Konkurrenzen. Aufgrund der hohen Anzahl an Meldungen für die Altersklasse U9 männlich legte der Tenniskreis erstmalig ein eigenes U8-Turnier (2016 und jünger) auf; die jüngsten Teilnehmer waren Kinder des Jahrgangs 2017. In der Altersklasse U8 und U9 wurde auf dem Midcourt (verkürztes Feld) mit orangefarbenen Bällen (Stage 2) gespielt. Schön: „Es waren sehr viele spannende, knappe und lange Spiele dabei.“ Die Sieger der einzelnen Konkurrenzen sind: W16: Malin Waldecker (TSV Norf); W14: Lena Lange (Glehner TC); W12: Johanna Libertus (SV Rosellen); W11: Annabell Paul (HTC SW Neuss); W10: Emilia Schön (DJK Holzbüttgen); W9: Nazanin Hashimi (SG Kaarst); M16: Moritz Brockmöller (HTC SW Neuss); M14: Leon Li (TC BW Neuss); M12: Friedrich Hirschen (DJK Holzbüttgen); M11: Gabriel Bacia (DJK Holzbüttgen); M10: Anton Fohler (HTC SW Neuss); M9: Lennard de Blaer (TC BW Neuss); M8: Joscha Witte (TC Welchenberg Neuenhausen). Für Anfang Juli ist wieder ein Mini-Cup auf dem Kleinfeld für die Jüngsten geplant (Altersklassen U6 bis U8). Schön: „Dazu gibt es demnächst noch weitere Details.“ Die Sommerkreismeisterschaften finden vom 23. bis 25. August sowie vom 30. August bis 1. September statt. Derweil hat sich der Jugendausschuss des Tenniskreises Neuss neu aufgestellt: Stellvertreterin von Nina Schön (DJK Holzbüttgen) ist Annett Bongartz (TC Grün-Weiß Neuss), das Amt des Kassenwarts hat Christian Hirschen (DJK Holzbüttgen) übernommen. Als Beisitzerinnen/Schriftführerinnen gehören weiterhin Lis Maziul, Simone Lange und Bettina Hansmann zum jungen Team.

(-sit)