Tennis : Auf die Zitterpartie folgt der Kantersieg

Bejubelte lautstark seinen Sieg und sorgte dafür, dass der TC Blau-Weiss Neuss weiter ungeschlagen bleibt: Lennard Hampel. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Tennis-Zweitligist Blau-Weiss Neuss bleibt nach dem 9:0-Erfolg beim Club an der Alster auch im fünften Spiel ungeschlagen.

Von Volker Koch

Sie marschieren im Gleichschritt auf den Showdown um den Titel in der 2. Tennis-Bundesliga Nord am 16. August zu: Sowohl Aufsteiger TC Bredeney Essen als auch Erstliga-Absteiger TC Blau-Weiss Neuss sind nach dem fünften Spieltag noch ungeschlagen.

Am Sonntag verpassten beide ihren Gegnern die höchste Strafe, die es im Mannschaftstennis gibt. Während Essen die sich am Freitag in Neuss noch so heftig wehrenden Spieler des TTC Bielefeld mit 9:0 von der heimischen Asche fegte, setzten sich die Blau-Weissen mit dem gleichen Ergebnis beim Club an der Alster in Hamburg durch.

Vom großen Showdown will Marius Zay indes noch nichts hören. „Wir haben vorher noch zwei schwere Spiele,“ sagt der Neusser Teamchef mit Blick auf das Heimspiel gegen den TC Iserlohn am Freitag (13 Uhr) und das Duell der „Altmeister“ beim LTTC Rot-Weiß Berlin zwei Tage später (11. August, 11 Uhr). Doch in Aufstellung, Form und Verfassung, in der sich seine Spieler bislang präsentierten, sollten auch diese beiden Hürden zu nehmen sein.

Die Zitterpartie am Freitag – 3:3 nach den Einzeln, 5:4 im Gesamtergebnis – hatte Zay wohl ein bisschen nervös gemacht. Deshalb stellte er für das Gastspiel in Hamburg das Team um, nahm Ex-Wimbledonsieger (im Doppel) Frederik Nielsen herein, „damit der mit seiner Erfahrung die jungen Spieler führt,“ erläuterte Zay. Eine Maßnahme, die fruchtete: Nielsen selbst behielt gegen den auch mal bei Neuss unter Vertrag stehenden David Eisenzapf souverän die Oberhand (6:0, 6:3). Und der Däne wirkte beruhigend auf den Rest der Truppe, der deshalb nur zwei Mal in den Champions-Tiebreak musste: Matteo Martineau feierte gegen den Ex-Neusser Julian Reister mit 7:6, 3:6 und 10:8 seinen ersten Bundesliga-Sieg. Und Lennart Hampel „wollte unbedingt zeigen, dass er besser spielen kann als zuletzt,“ sagte Zay über den Rastafari aus Österreich, der sein 5:7, 7:6, 10:6 über Flemming Peters „ziemlich lautstark bejubelte,“ wie der Teamchef zu berichten wusste.

Die anderen machten mehr oder weniger kurzen Prozess: Das 6:3, 6:3 über George von Massow bedeutete den ersten Bundesliga-Sieg für den Finnen Emil Ruusuvuori, Javier Barranco Cosano fertigte Demian Raab mit 6:4, 6:1 ab und Julian Cagnina erwies sich beim 6:3, 6:1 über Leonard von Hindte einmal mehr als zuverlässiger Punktesammler für die Blau-Weissen.