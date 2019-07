Tennis : Die Reise nach Berlin ist auch eine Reise ins Ungewisse

Julian Cagnina soll so etwas wie „Stammspieler“ sein in dieser Saison beim TC BW Neuss, deshalb ist der Belgier auch in Berlin dabei. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss 2. Tennis-Bundesliga: TC Blau-Weiss Neuss ist im ersten Auswärtsspiel bei BW Berlin zu Gast. Am Sonntag kommt Wilhelmshaven an die Jahnstraße.

Von Volker Koch

So ist das im Tennis. Während in anderen Sportarten der Gegner bis ins kleinste Detail studiert und analysiert, Handball-Torhütern per Video jede Wurfvariante des Gegenspielers eingebläut wird, sagt Marius Zay auf dem Weg nach Berlin: „Wir wissen nicht, was uns erwartet.“

Damit soll dem Teamchef des TC Blau-Weiss Neuss keine Blauäugigkeit unterstellt werde vor der ersten Auswärtspartie nach dem Abstieg aus der Tennis-Bundesliga, die die Neusser am Freitag ab 13 Uhr beim TC Blau-Weiss Berlin zu bestreiten haben. Das sind vielmehr die Gepflogenheiten dieses Sports, wenn er auf höchstem Niveau als Mannschaftsspiel betrieben wird. Denn aufgrund der gleichzeitig laufenden Tennisturniere in aller Welt sind Mannschaftsaufstellungen nur schwer planbar. Nicht mal die eigenen. 24 Stunden vor dem ersten Aufschlag ist sich Marius Zay nämlich gleichfalls noch nicht ganz sicher, wen er am Freitag aufbieten wird. Julian Cagnina auf jeden Fall. Der Belgier soll so eine Art „Stammspieler“ bei den Neussern werden, saß am Donnerstag deshalb auch mit Zay und „Spielertrainer“ Clinton Thomson in einem Auto auf der Fahrt in die Bundeshauptstadt. Auch Botic van de Zandschulp kommt aus den Niederlanden mit dem PKW. Den anderen, sagt Zay, hat er geraten, direkt nach Berlin zu fliegen, wo er hofft, sie spätestens am Morgen vor dem Match alle beisammen zu haben. Wenn’s klappt, werden die Neusser mit Tak Khunn Wang, Botic van de Zandschulp, Frederik Nielsen, Julian Cagnina, Lennart Hampel und Niels Lootsma auflaufen. Fehlt einer, hält sich Clinton Thomson für einen Einsatz bereit.

Wen die Berliner dagegen setzen, „das ist schwer einzuschätzen,“ sagt der Neusser Teamchef. Am vergangenen Sonntag ließ sein Berliner Kollege Rene Heidbrink fast die „gesamte Kapelle“ auf der Anlage an der Waldmeisterstraße auflaufen, bot im Portugiesen Joao Monteiro, dem Tschechen Michael Vrbensky und dem Argentinier Agustin Velotti die Nummern eins, zwei und vier seines Kaders auflaufen. Lohn der (finanziellen) Anstrengung: Im Verbund mit Petr Nouza (Tschechien), Laslo Urrutia Fuentes und Niclas Braun (beide Deutschland) gelang dem Trio ein 5:4-Auftaktsieg über den gleichfalls fast in Bestbesetzung angetretenen Bielefelder TC. „Kann sein, dass sie das gemacht haben, weil es das erste Heimspiel war, kann sein, dass sie das in jedem Heimspiel so machen,“ sagt Marius Zay.