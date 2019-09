Tennis : Tennis und Brexit-Vortrag beim TC Blau-Weiss Neuss

Neuss Prof. Paul J. J. Welfens als Referent zu Gast im Klubhaus an der Jahnstraße.

(sit) Seit vergangenen Freitag gibt es auf der Bundesliga-Anlage des TC Blau-Weiss Neuss an der Jahnstraße Tennis satt zu sehen: Den Anfang machten die 6. Junior Open, noch bis Sonntag laufen die 8. Senior Open und die Premiere der „BW Neuss Aktiven Open“, für die unter anderem Sarah Gronert, 35. der DTB-Rangliste, und Florian Kaiser vom Bundesliga-Team des HTC Blau-Weiß Krefeld gemeldet haben. Für die Gastgeber treten bei den Aktiven Nachwuchsspieler Max Dorn und bei den Senioren Vize-Verbandsmeister Wolfgang Dittrich an.

Für den traditionell in den Turnierreigen eingebetteten Gastvortrag konnte das Team um BW-Geschäftsführer Bernhard Rüsing einen hochkarätigen Referenten gewinnen. Diesmal wurde kein Sport- sondern ein Politikthema gewählt: Prof. Paul J. J. Welfens, Lehrstuhlinhaber für Volkswirtschaftslehre an der Universität Wuppertal, analysiert am Donnerstagabend ab 19 Uhr im Klubhaus an der Jahnstraße Auswirkungen und Chancen des Brexit.