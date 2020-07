Tennis : TC Weckhoven lädt zu LK-Jagd-Turnier ein

Neuss Von der Leistungsklasse 1 (Ranglistenspieler) bis LK 23 (niedrigste Einstufung) ist alles dabei.

(sit) Am Samstag ist der TC Weckhoven auf der Tennisanlage an der Weckhovener Straße Ausrichter eines Leistungsklassen-Jagd-Turniers. Ab 9 Uhr spielen dabei Herren und Damen von der Leistungsklasse 1 (Ranglistenspieler) bis LK 23 (niedrigste Einstufung) um den Sieg. „Da die aktuelle Medensaison wegen der Corona-Pandemie leider nahezu ausgefallen ist, hoffen wir, dass viele tennisbegeisterte Spieler aus dem Rhein-Kreis die Möglichkeit nutzen, sich in freundschaftlicher Atmosphäre zu messen“, sagt TC-Sportwartin Grit Andersen. Nächster Termin ist der 26. September.