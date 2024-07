2. Tennis-Bundesliga Puh, das war knapp für Blau-Weiss

Sorgen machte sich Teamchef Clinton Thomson zu diesem Zeitpunkt indes noch keine. „Dass es eng wird, hatten wir erwartet. Aber ich denke, wir werden aus den Einzeln mit einer 4:2- oder 5:1-Führung herauskommen“, prophezeite er cool. Doch es kam anders: Zwar lieferte der für Javier Barranco Cosano (unterlag am Sonntag im Finale des Challenger-Turniers im rumänischen Iasi Hugo Dellien mit 1:6, 1:6) in die Mannschaft gerückte Pole Daniel Michalski (Aus am Freitag im Viertelfinale des M25-Turniers in Kassel gegen Raphael Collignon) gegen Benito Sanchez Martinez in zwei Sätzen ab, doch dann wurde es erstmal finster für Blau-Weiss.