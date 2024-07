2. Tennis-Bundesliga Nord Blau-Weiss Neuss steuert klar auf Aufstiegskurs

„Das war eine krasse Leistung von allen“, stellte er mit vom Schreien heiserer Stimme fest. „Die Jungs haben mit so viel Herz, so viel Mut und so viel Spaß gespielt. Und genau mit dieser Message hatten wir sie in dieses Spiel geschickt.“ Ohne die früher als abgesprochen zur Hartplatzsaison in die USA abgedüsten Spitzenkräfte Harold Mayot und Mattia Bellucci schien das Ding schon vor dem ersten Ballwechsel gelaufen, zumal der ebenfalls als Korsettstange eingeplante Franco Agamenone physisch und psychisch angeschlagen im Moment ebenfalls keine Rolle spielt. Doch der mit einer Bilanz von 0:3 (0:2 im Einzel, 0:1 im Doppel) in die Zweitliga-Saison gestartete Italiener stand in Köln für das, was Zay hinterher stolz als „Teamding“ bezeichnete. Obwohl für einen Einsatz nicht vorgesehen, war er mit in die Domstadt gekommen, um seine Mannschaftskollegen als zusätzlicher Coach zu unterstützen.