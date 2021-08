Tennis : Blau-Weiss sagt voller Zuversicht Tschüss

Applaus für eine starke Saison mit Blau-Weiss Neuss: (v.l.) Coach Clinton Thomson, Profi Thomas Fabbiano und Vorsitzender Abraam Savvidis. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Nach Tabellenplatz vier in dieser Saison darf es für den Tennis-Bundesligisten TC Blau-Weiss Neuss 2022 ruhig ein bisschen mehr sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Der TC BW Neuss hat seine 38. Saison in der Tennis-Bundesliga auf Platz vier abgeschlossen. In der DFL, dem Oberhaus des deutschen Profifußballs, würde das den Zugang zu den üppigst gefüllten Fleischtöpfen der Champions League bedeuten. Den Top-Klubs des ehemals weißen Sports bleiben solche vor allem mit unanständig viel Geld verbundenen Annehmlichkeiten verwehrt – und doch bedeutet der Platz hinter den Spitzenteams TK GW Mannheim, Badwerk Gladbacher HTC und TC Großhesselohe die Welt für Blau-Weiß.

Denn der Deutscher Rekordmeister, dessen letzter von insgesamt zehn Titelgewinnen allerdings schon 27 Jahre zurückliegt, war auf dem besten Weg, zu einer Fahrstuhlmannschaft zu verkommen. Alles begann 2016. Da stieg Neuss nach 1995 und 1998 zum dritten Mal in die 2. Liga ab. In der zweiten Etage gelang im Jahr darauf mit makelloser Bilanz von acht Siegen zwar der direkte Wiederaufstieg, aber 2018 ging es direkt wieder runter. Nach den üblen 1:5-Pleiten gegen BW Halle und BW Krefeld stellte Coach Clinton Thomson mit Blick auf die leidenschaftslosen Auftritte fest: „Wir hatten in den letzten Partien auch nicht die richtigen Spieler, um solche Matches noch einmal herumzureißen.“ Der TC Blau-Weiß schien am Ende und mit ihm das (Bundesliga-)Leistungstennis in Neuss.

Tennis Gelungene Impfaktion bei Blau-Weiß Neuss Impfaktion in Neuss. Foto: Marcus Krall/BW Neuss Gut gelaufen Die am Sonntag im Rahmen des Bundesliga-Spiel des TC BW Neuss gegen den TSV 1860 Rosenheim gemeinsam mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Kreises und dem Stadtsportverband organisierte Gelegenheit, sich impfen zu lassen, wurde von 76 Personen genutzt. „Da wurde ein flottes Tempo angeschlagen, denn das Angebot war ja auf zwei Stunden beschränkt“, sagt BW-Geschäftsführer Bernhard Rüsing. „Wir mussten zwischendurch sogar neue Formulare ausdrucken. Aber alle sind drangekommen. Wir haben erst aufgehört, als auch der Letzte seine Impfung bekommen hatte.“ Das Angebot Möglich war im Jahnstadion für über 16-Jährige sowohl die Erst- als auch die Zweitimpfung. Sie erfolgte mit dem Vakzin BioNTech. Eine vorherige Anmeldung war dabei nicht nötig. Alle Impflinge konnten sich hinterher mit einer kostenlosen Bratwurst stärken.

Und doch war der Tief- auch ein Wendepunkt. In der folgenden Saison schafften die Schützlinge von Trainer Marius Zay am letzten Spieltag im Duell mit dem überaus potenten TC Bredeney sensationell die abermalige Rückkehr ins Oberhaus – und überstanden sogar den coronabedingten Totalausfall der Saison 2020 relativ unbeschadet. Die am Sonntag mit strahlenden 5:1-Siegen in Sennelager und daheim gegen Rosenheim abgeschlossene Spielzeit hat die Verantwortlichen an der Jahnstraße selbstbewusst gemacht. „Wir haben vor, die oberen Tabellenregionen unsicher zu machen“, blickt Geschäftsführer Bernhard Rüsing voraus. So plant der selbst ganz entscheidend am Sponsoring beteiligte Vorsitzende Abraam Savvidis, die Bundesliga-Truppe finanziell besser auszustatten, „denn in dieser Saison hatten wir wahrscheinlich den niedrigsten Etat der Liga.“

Dass Neuss im Endspurt mit etwas Glück sogar als Vizemeister ins Ziel hätte gehen können, zeige ihm, was möglich wäre. Die Zeiten, als der einst so stolze Klub von der Konkurrenz eher mit Mitleid betrachtet worden sei, sollen der Vergangenheit angehören. Von entscheidender Bedeutung ist für ihn dabei das für den sportlichen Erfolg zuständige Gespann Zay/Thomson, mit dem er sich auf einer Wellenlänge sieht. Für sie regiert Geld eben nicht die Welt. Und mit dieser Einstellung kommt Zay auch in die Köpfe seiner Top-Leute wie Botic van de Zandschulp, „unserem besten Spieler. Wenn er mir sagt, dass sich für ihn die Fahrt nach Neuss wie nach Hause kommen anfühlt, freut mich das sehr, bestätigt mich das doch in meiner Philosophie, nicht nur aufs Finanzielle zu setzen.“