Tennis : TC BW Neuss lässt Saison im sonnigen Portugal ausklingen

Aktive Erholung in Portugal: Die Akteure des TC BW Neuss im Tennis-Camp des Robinsonclubs in Quinta da Ria. Foto: Abraam Savvidis

Neuss Auch Sänger und Songwriter Max Giesinger griff zum Schläger.

(sit) Zum Saisonausklang hatte „Tennis Ewige Liebe“, die Tennisschule des TC Blau-Weiss Neuss um Marius Zay und Clinton Thomson, als Eventpartner des Robinson Clubs zum offenen Tennis-Camp nach Quinta da Ria in Portugal eingeladen. Bei herrlichem Wetter an der Algarve konnten die vom Vorsitzenden Abraam Savvidis und Geschäftsführer Bernhard Rüsing angeführten Akteure professionelles Training in kleinen Gruppen genießen. Verstärkt wurde die Trainingsgruppe mit Profi Romy Kölzer, die Bundesliga-Spielerin Nora Niedmers vom BASF Tennisclub sowie dem Sänger und Songwriter Max Giesinger. Rüsing schmunzelnd: „Auch Clubchef Matthias Jehle als ehemaliger Regionalliga-Spieler erlag dem besonderen Reiz des Events und nahm engagiert am Training teil.“ Und er kündigte an: „Der große Spaß, gepaart mit dem sportlichen Wert des Events, veranlasst uns, das Format mit Robinson als Partner als festen Bestandteil in den Saisonabschluss einzubauen.“