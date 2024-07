2. Tennis-Bundesliga Neuanfang mit vielen bekannten Gesichtern

Darum trägt er nun bis zum Beginn der Hartplatzturniere in den USA das Trikot des Erstligisten Gladbacher HTC. Am vergangenen Sonntag war der 28-Jährige, in der ATP-Weltrangliste inzwischen von Rang 22 auf Position 97 abgerutscht, mit Siegen in Einzel und Doppel am 6:0-Auftaktsieg des GHTC beim FTC Palmengarten beteiligt. In, so Teamchef Marius Zay, „fairen und offenen Gesprächen“ mit seinem Gladbacher Amtskollegen Henrik Schmidt habe man sich jedoch darauf verständigt, „dass Botic nächstes Jahr wieder für uns spielt. So ist jedenfalls der Plan.“



Bekannte Gesichter Der Großteil der Mannschaft hat der Quirinusstadt dagegen die Treue gehalten. Der Franzose Harold Mayot (im Vorjahr 0:3 in den Einzeln, 3:1 in den Doppeln), als 108. der ATP-Weltrangliste so hoch wie noch in seiner Karriere platziert, soll in Neuss an Position eins zum Einsatz kommen. Mattia Bellucci (Rang 148) aus Italien, auf der Zielgeraden mit zwei Siegen auf Anhieb zum Publikumsliebling an der Jahnstraße avanciert, spielt an drei. Vor allem Punkte aufs Tableau bringen sollen Franco Agamenone (Italien), Clement Tabur, Geoffrey Blancaneaux (beide Frankreich), Javier Baranco Cosano und Raul Brancaccio (beide Spanien). Pedro Sousa (Portugal) ist zu Hause mit jetzt 36 Jahren zwar vorwiegend als Trainer tätig, könnte mit seiner Erfahrung aber zum X-Faktor werden. Gleiches gilt für den vor allem im Doppel starken Franzosen Antoine Hoang. Nach einer Verletzung im internationalen Ranking von Position 98 (2019) auf 568 gefallen, könnte der 28-Jährige in Neuss ein Comeback starten. Patrick Michalski (Jahrgang 2007) und Florian Kaiser (2001) dürfen ebenfalls auf Spielzeit hoffen.



Die Neuen Titouan Droguet (ATP 140) stand im August des vergangenen Jahres in der zweiten Runde der US Open und unterlag dort dem Tschechen Jakub Menšík in vier Sätzen. Wie Mayot soll der Franzose in der Bundesliga vor allem in den Topspielen gegen Köln und Krefeld zum Matchwinner werden.